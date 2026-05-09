「薬をやめたい」「今から死にます」【写真】1年後に逮捕される19歳の頃、イケメンすぎるキマノーさん。小学生の時のかわいい姿や裁判に出廷した坊主頭、薬物使用中に書いた判読が難しいノートも…10代から60代まで、日本中の薬物依存に悩む人から相談メッセージが寄せられるXアカウント「キマってるときのノート」。運営者のキマノーさん（27）は、小さい頃から母親に暴力を振るわれ、小学校になじめず“自殺未遂”を経験。17