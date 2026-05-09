◇インターリーグカブス ― レンジャーズ（2026年5月8日アーリントン）カブスの鈴木誠也外野手（31）が8日（日本時間9日）、敵地でのレンジャーズ戦に「5番・右翼」で先発。出場3試合ぶりとなる今季7号本塁打をマークした。初回の第1打席は四球。1―0で迎えた4回無死一塁の第2打席で、レンジャーズ先発右腕のロッカーから2ランを放った。フルカウントから真ん中高め、94.9マイル（約152.7キロ）の速球にバットを振り抜く