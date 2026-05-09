◇インターリーグ カブス ― レンジャーズ（2026年5月8日 アーリントン）

カブスの鈴木誠也外野手（31）が8日（日本時間9日）、敵地でのレンジャーズ戦に「5番・右翼」で先発。出場3試合ぶりとなる今季7号本塁打をマークした。

初回の第1打席は四球。1―0で迎えた4回無死一塁の第2打席で、レンジャーズ先発右腕のロッカーから2ランを放った。フルカウントから真ん中高め、94.9マイル（約152.7キロ）の速球にバットを振り抜くと、左中間ブルペンへ飛び込む飛距離419フィート（約127.7メートル）の豪快な一撃。3―0とリードを広げ、指を3本立てるポーズでベースを回った。

鈴木は4日（同5日）のレッズ戦で中堅に飛距離455フィート（約139メートル）の特大6号同点3ラン。続く2試合は計8打数1安打で一発はなく、7日（同8日）の同戦は休養で出番がなかった。

ナ・リーグ中地区首位のカブスは。3試合連続サヨナラ勝ちを収めるなどレッズとの4連戦に4連勝。連勝を9、本拠リグリー・フィールドでの連勝を15に伸ばしている。