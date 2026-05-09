主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』。5月8日（金）に放送された第3話では、“愛人”高坂美月（桜井日奈子）と“正妻”砂山明菜（映美くらら）が直接対面。激しい言葉をぶつけ合うドロ沼展開となった。【映像】不倫相手との密会中に正妻登場！◆「ここまで貢ぐ女はあなたが初めて」前回第2話、不倫相手・砂山ケンジ（高橋光臣）の頼みで、彼の大事な客をホテルで“接待