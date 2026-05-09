名作RPG「クロノ・トリガー」クロノ＆マールがフィギュア化　パッケージの立ち姿を完全再現

ホビー通販大手の「あみあみ」（大網株式会社）は、スクウェア・エニックスが展開する「FORM-ISM クロノ・トリガー 完成品フィギュア」より、「クロノ」および「マール」の予約受付をそれぞれ開始しました。

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■ キービジュアルを立体化したファン必見のアイテム

本商品は、長きにわたり根強い人気を誇る名作RPG「クロノ・トリガー」より、主人公の「クロノ」とヒロインの「マール」を立体化したフィギュアです。

本アイテムの最大の特長は、当時のゲームパッケージでも非常に印象深かった「キービジュアルの立ち姿」を見事に再現している点。

公開された製品画像からは、代名詞とも言える日本刀を携え、凛々しく笑みを浮かべるクロノの姿や、特徴的な髪型と衣装でクロスボウ（ボウガン）を手にポーズを決めるマールの姿が確認でき、2体を並べて飾ることでゲームプレイ当時のワクワク感が鮮やかに蘇る仕上がりとなっています。

■ 発売日は2026年9月 価格は各8800円

「FORM-ISM クロノ・トリガー 完成品フィギュア」の参考価格は、「クロノ」「マール」ともに各8800円（税込）です。発売日は2026年9月を予定しています。サイズは頭頂高で約170mmに設計されており、素材にはPVCおよびABSが使用されています。

現在、あみあみのオンラインショップならびに実店舗サイトにてそれぞれの予約を受け付けています。長きにわたり愛され続ける名作のキャラクターたちが、こだわりの造形で時を超え、再びファンの手元へと届けられます。

（C）SQUARE ENIX

Illustration:（C）BIRD STUDIO/SHUEISHA

Story and Screenplay:（C）ARMOR PROJECT/SQUARE ENIX

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026050901.html