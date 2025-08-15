生涯稼ぎ続けるモチベーションの源泉はどこから来るのか。医師の和田秀樹さんは「初めて47歳で撮って、9000万円ぐらい損したが、映画監督には何とも言えないモノ作りの魅力がある。資金さえあれば100歳でもやれるだろうから、できるだけ稼いで撮って、また稼いでは撮りたいと思っている」という――。※本稿は、和田秀樹『どうせあの世にゃ持ってけないんだから 後悔せずに死にたいならお金を使い切れ！』（SBクリエイティブ）の一