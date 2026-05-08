Image: 株式会社FINE TRADING JAPAN こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。アウトドアの楽しみは、自然との境界線をいかに心地よく引けるかにある気がします。開放感を求めて外に出たのに、設営に追われて楽しむ時間が削られるのでは、少しもったいないですよね。もっと直感的に、愛車を自然とつながるリビングに変えられたら。「トランクゲートメッシュテント」はトラン