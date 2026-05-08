北海道の旬を感じるグルメが集結する人気の物産展が金沢市で始まりました。香林坊大和で8日から始まった「初夏の大北海道展」。北海道産の小麦粉や牛乳を贅沢に使用したスイーツや、3種のカニを食べ比べできる弁当など、北の大地の人気グルメが集結しています。買い物客：「いつも楽しみに待ってます。海鮮お弁当と牛ひれステーキ弁当買いました。」 初登場のアップルパイの店では、スキージャンプの金メダ