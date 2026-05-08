長野県と群馬県にまたがる浅間山で、登山シーズンを告げる山開きが行われました。小諸市の浅間山荘の登山口では、地元観光関係者など約300人が安全を祈願した後、山開きを心待ちにしていた登山客が次々と山に入っていきました。登山客は「冬も長かったので、これからいよいよ、という感じで、新緑と山のお花と大自然を楽しみたい。やっと春が来たなと思って、やっと登れるので来てみました。子どもたちと」「（何が一番楽し