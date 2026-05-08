高槻市は、『きのこの山』50周年記念として4月28日より関西限定で発売されている『きのこの山 きなこ棒風味』を、同市のふるさと納税返礼品として新たに追加することを発表した。【写真】“昭和レトロ”なデザインパッケージの関西限定『きのこの山 きなこ棒風味』同商品は、駄菓子屋で親しまれてきた「きなこ棒」の味わいをイメージした、きなこの香ばしさとやさしい甘さが特長。どこか懐かしさを感じられる仕上がりで、世代