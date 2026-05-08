神奈川新聞社は8日、読んだ本の中で最も感動した一文を投稿する第4回「読書検定」の入賞者を発表した。大会委員による審査で決定する「大会委員共感賞」の高校生の部で優勝したのは、神奈川県南足柄市のペンネーム「TS」さん（立花学園高2年）。東野圭吾さんの作品「クスノキの番人」の中の一文「こうして向き合っているだけで伝わってくるものもあるのですね」を選んだ。理由は「クスノキに思いを伝えてもらうという作者の