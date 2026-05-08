【「ラーメン大好き小泉さん」ピリ辛味噌ラーメン缶】 5月8日発売 価格：800円 【拡大画像へ】 丸山製麺は、「月刊チャンピオン」で連載中の鳴見なる氏によるマンガ「ラーメン大好き小泉さん」とコラボした「らーめん缶」第2弾として「『ラーメン大好き小泉さん』ピリ辛味噌ラーメン缶」を5月8日に発売する。価格は800円。東京、横浜、大阪