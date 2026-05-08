水族館で展示されているカナヘビの驚きの姿が話題を集めている。投稿したのは、今年からミドリガストロカナヘビを展示している札幌の都市型水族館「AOAO SAPPORO」。カナヘビが両方の前足を網にひっかけ、体を広げた不思議な体勢でくつろいでいた姿をXに投稿した。【映像】「ちょいセクシー」カナヘビの不思議なポーズスタッフによると、ある日、スタッフが水槽を見た際にカナヘビがこの不思議なポーズをとっていたという