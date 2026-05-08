巨人、日本ハムでＭＶＰを獲得し、通算２１２０安打、３７８本塁打をマークした小笠原道大氏が７日、自身のインスタグラムに新規投稿。宣材写真撮影の様子を公開し、往年のバッティングフォームが反響を呼んだ。小笠原氏と言えば「ミスター・フルスイング」の異名を持ち、高々とバットを掲げ、体がちぎれんばかりの強烈なスイングが魅力だった。プロ野球選手としては決して体は大きいと言えなかったが、強じんな下半身をフルに