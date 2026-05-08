2026年4月にメジャーデビューを果たした4人組ガールズバンド「Faulieu.（フォリュー）」。透明感のある歌声と芯のあるサウンドで注目を集める彼女たちですが、ボーカル＆ギターを担当するCanaco（キャナコ）さんは、「身体は楽器である」と考え、日々のパフォーマンスを支えるためのボディメンテナンスを大切にしています。 今回は、多忙な音楽活動の中でCanacoさんが出会った、ふくらはぎや太ももの深刻なむくみを強力にケアす