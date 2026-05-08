8日朝、北秋田市綴子の畑でクマ1頭が目撃されました。警察が注意を呼びかけています。北秋田警察署の調べによりますと、8日午前8時40分ごろ、北秋田市綴子字糠沢中谷地の畑で作業をしていた60代の男性が、畑にクマ1頭がいるのを目撃しました。クマの体長は約1.2メートルだったということです。目撃場所はJR糠沢駅に隣接した地域で、近くを国道7号が通っていますクマがいた場所から10メートルほどのところには建物があ