新型「エルグランド オーテック」初公開！日産モータースポーツ＆カスタマイズ（NMC）は2026年5月8日、新型ミニバン「エルグランド」のカスタムカー「エルグランド AUTECH（オーテック）」を先行公開しました。新型エルグランドは今夏の発売を予定しています。エルグランドは1997年に登場したミニバンです。メッキパーツを多用した押し出しの強いデザインに、豪華な仕立てのインテリア、ハイパワーなパワーユニットを搭載