5月8日の日本テレビ系『金曜ロードショー』で、スタジオジブリの名作『魔女の宅急便』が放送される。1989年に公開された本作は、13歳の魔女・キキが黒猫のジジとともに見知らぬ街へ旅立ち、自分の力で仕事を見つけていく成長物語。海辺の街・コリコの風景、グーチョキパン店での日々、トンボやウルスラとの出会い……。多くの人の記憶に残る名シーンが詰まった一本だ。 参考：宮粼駿の映画は何を