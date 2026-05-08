実業家でインフルエンサーの岸谷蘭丸（24）が8日、都内で開催されたアサヒ飲料『green cola』市場導入戦略説明会に登壇。「健康志向が強いタイプ」と明かした。【写真】「NO現状維持」力強い文字で自分への“戒め”を明かした岸谷蘭丸グリーンコーラアンバサダーを務める岸谷は、同商品の新WEB CMに出演。CM撮影は初めてだといい「小っ恥ずかかった」と照れ笑いを浮かべながらも、「いつか出てみたかったのでうれしかったです