スターバックスは、イチゴの果肉感やチョコレートの食感を楽しめる新作ビバレッジ2種を、11日から全国のスターバックス店舗で発売する。同日には、セルフジェルネイルブランド「ohora（オホーラ）」とのコラボレーションネイルも、スターバックス公式オンラインストアで展開。“イチゴ体験”をテーマに、味覚だけでなくビジュアルでも楽しめる企画となっている。【画像】イチゴとミルクが混ざり合う…スタバとコラボした「ohora