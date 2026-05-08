エムエスアイコンピュータージャパンは、ビジネス向けモニターの新モデル『PRO MP273 E14A』を5月中旬以降より順次発売することを発表した。 【画像あり】『PRO MP273 E14A』の前面と背面 本製品は、リフレッシュレート144Hz表示に対応した27インチのIPSパネルを採用したビジネスモニター。一般的な60Hzのモニターと比べて2倍以上となる144Hzの滑らかな映像表示により、目の疲労軽減を