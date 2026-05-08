米女子ゴルフツアーの「みずほアメリカズ・オープン」初日（７日＝日本時間８日、ニュージャージー州ウェストコードウェルのマウンテンリッジＣＣ＝パー７２）、畑岡奈紗（２７＝アビームコンサルティング）が５バーディー、２ボギーの６９で首位と３打差の６位と好発進する中、勝みなみ（２７＝明治安田）が米ツアー初のホールインワンを達成した。この日、勝は１イーグル、４バーディー、２ボギー、１ダブルボギーと７０のラ