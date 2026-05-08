日々の歩き方を工夫するだけで脳や骨を元気にできることを知っていますか？ウォーキングは実は歩数よりも「歩き方」が大事なんです。そのコツは「かかと」にあります。一歩一歩かかとから着地する歩き方をすれば、骨や筋肉が強くなり、脳も活性化されて集中力や記憶力の向上が期待できます。勉強や仕事の集中力が続かない。筋トレしてもなかなか効果が現れない。そんな悩みはかかとを刺激することで改善できるかもしれません。アス