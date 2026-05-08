春の近畿大会への出場権をかけた各府県大会もいよいよ佳境。５月４日（月・祝）には兵庫で、５月６日（水・祝）には滋賀で、それぞれ決勝戦が行われて、代表校が決定しました。 【画像で見る】強豪校が激突！会場の様子と選手たちの表情は？ 兵庫県大会報徳学園ＶＳ高砂 兵庫県大会決勝は、３回戦で選抜大会出場の神戸国際大付属に競り勝った報徳学園と、準決勝で同じく選抜大会出場の東洋大姫路を撃破した高砂の対戦。