漫画『弱虫ペダル』（作者・渡辺航）のコミックス第100巻が、本日8日に発売された。2008年の連載スタートから18年で大台に到達し、作品公式Xは「少年誌最速の100巻到達の偉業」と説明した。【画像】『弱虫ペダル』100巻記念の『少年チャンピオン』表紙イラスト『弱虫ペダル』は、「週刊少年チャンピオン」で2008年より連載がスタートした自転車競技を題材とした本格スポーツ漫画。主人公の小野田坂道はアニメとゲームを愛する