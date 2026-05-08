キャデラックらしい重厚感抜群のフロントマスク キャデラックCT5スポーツ｜Cadillac CT5 Sport 「CT5」は2021年に日本に導入されたキャデラックのミドルクラスラグジュアリーセダン。このたび改良を受け、より洗練された新しいCT5が上陸した。より低くワイドになったフロントマスクが目をひくエクステリアは、重厚感を一段と高め、力強く大胆に生まれ変わった。パフォーマンスブラックメッシュグリルは精悍