私はユウカ。夕飯の準備中、また義母から電話が……。夫の様子が演技だと見抜いていた私は、「大丈夫そうなので本人に連絡してあげてください」と言ってしまいました。しばらくすると夫が寝室から不機嫌そうに出てきて、「具合が悪いんだから、もっとオレに気を遣え」と言い出したのです。「スマホゲームができるなら、自分で説明できるはずでしょ」と言い返すと、夫は「母さんみたいに優しい人と結婚すればよかった」とひと言。あ