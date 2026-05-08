「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズ、5月7日の第1試合でKONAMI麻雀格闘倶楽部のエース・佐々木寿人（連盟）が、雀理を超越した“魔王”の剛腕を見せつけ、視聴者の度肝を抜いた。【映像】リーのみが跳満に！佐々木寿人、豪運の“魔王ツモ”の瞬間場面は東3局。2万4200点持ちの3着目に沈んでいた佐々木は、4万点オーバーで独走するトップ目のBEAST X・下石戟（協会）を追撃する一打が欲しい局面。しかし、配牌はス