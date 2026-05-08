「魔女の宅急便」より (C) 1989 Eiko Kadono/Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, N スタジオジブリの「魔女の宅急便」が、4Kデジタルリマスターとして、IMAXスクリーンで上映される。全国のIMAX劇場にて6月19日から期間限定上映される。 1989年公開の宮粼駿監督作品。今回の4Kデジタルリマスターでは、「映像の細部に至るまで鮮明になり、感情豊かなキキの表情、相棒の黒猫ジジのかわいらしい動きに、