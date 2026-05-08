ヤンキースは７日、レンジャース戦後にミルコーキーへの移動の様子を公開。ＭＬＢ本塁打王のアーロン・ジャッジ外野手は爽やかなスタイルでチャーター機に乗り込んだ。前日に５月初黒星を喫したヤンキースだったが、この日はレンジャースに快勝。翌日にブルワーズ戦が控えていることもあり、試合後にチャーター機で敵地へ移動した。ジャッジは黒のパンツ＆シャツに白のインナーを合わせた爽やかスタイル。サングラスを装着し