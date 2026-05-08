父親の奇行に振り回される宗教2世の回顧録『スピ父〜オウム真理教（元）在家信者2世の、洗脳まではいかない話〜』をZINEとして自費出版した坂野りんこさん。今年の5月4日に行われた「文フリ東京42」では、続巻として同じく元オウム信者2世である、まひろさんとの対談集『スピ父2 〜オウム真理教(元)在家信者2世の、(元)出家信者2世との対話〜』をリリースした。寸前で出家を免れた元信者の父親を持つ坂野りんこさん、9歳から16歳