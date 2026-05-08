【モスクワ、キーウ共同】ロシアが一方的に宣言した対ドイツ戦勝記念日に合わせた2日間の「停戦」期間がモスクワ時間8日午前0時（日本時間同午前6時）に始まった。ロシア国防省はモスクワでの9日の式典をウクライナが妨害すれば、ウクライナ首都キーウに大規模攻撃を実施すると改めて威嚇。ウクライナはロシアから攻撃を受ければ報復する構えで、緊張が高まった。ロシア大統領府は式典に合わせてスロバキアなど4カ国の首脳らが