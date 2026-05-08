女優の有村架純（33）、石田ひかり（53）と、新人の姫野花春（かしゅん、16）が、9月18日公開の映画「さとこはいつも」（監督沖田修一）でトリプル主演する。それぞれ、年齢も境遇も異なる「さとこ」役。有村は「失敗も成功も全部自分の人生。そっと肯定し豊かにしてくれるお話です」とアピールした。「南極料理人」「横道世之介」など、ユーモラスかつ温かさあふれる作風で知られる沖田監督の完全オリジナル作品。有村は映