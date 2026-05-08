女優の有村架純（33）、石田ひかり（53）と、新人の姫野花春（かしゅん、16）が、9月18日公開の映画「さとこはいつも」（監督沖田修一）でトリプル主演する。それぞれ、年齢も境遇も異なる「さとこ」役。有村は「失敗も成功も全部自分の人生。そっと肯定し豊かにしてくれるお話です」とアピールした。

「南極料理人」「横道世之介」など、ユーモラスかつ温かさあふれる作風で知られる沖田監督の完全オリジナル作品。

有村は映画配給会社の仕事と6年目を迎える不倫がともにスランプ気味な35歳の沙都子。石田は子育てが一段落した55歳の里子。そして姫野は同級生に恋をする中学3年生、15歳の聡子を演じる。

3人のさとこは、それぞれ自身に降りかかる出来事を小説として書き始める。そして他人だったはずの3人の物語が、いつしか交錯していく。時にコミカルでどこかいとおしい3人のさとこの物語に、石田は「正直に言って、本当に好きな作品になりました」と手応えを口にした。

注目は、今作が映像作品初出演となる高校1年生の姫野だ。約300人が参加したオーディションを突破し、有村、石田といった日本を代表する女優との共演を勝ち取った。「まさか自分が！？と、人生で一番高く跳びはねました」と出演が決まった瞬間を初々しさたっぷりに振り返った。

沖田監督は姫野について「まだ何も持っていないような新鮮な感じが、聡子にふさわしいと感じた。最初にお会いした時から、自分の映画に似合うという印象を強く受けていました」と直感したという。製作関係者も「まだ何ものにも染まっていない、まさにこの瞬間にしかない、七色の表情を体現してくれた。映画を見ていただけたら、きっとその魅力に夢中になるはず」とその演技に太鼓判を押す。2人の人気女優と、フレッシュな新人女優がどのような化学反応を起こすのか、期待が高まる。 （塩野 遥寿）