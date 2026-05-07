5月7日までに、女優の本田翼がInstagramを更新。プライベートショットを公開したのだが、その近影が話題となっている。本田は、《GWピクニック》とつづり、オフショットを公開。複数の写真とともに、ピクニックを楽しんだ様子を明かした。「添えられた写真には、芝生の上に敷いたレジャーシートに座り、愛犬を抱っこしながら笑みを浮かべる本田さんが写っていました。デニムに白のトップスと、プライベートだからこそのラフな