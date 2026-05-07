「チェリー×ローズ×リンツチョコレート」の華やかなアフタヌーンティー2025年も好評だった「リンツチョコレート」とのコラボレーションの第二弾として、「ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ」では、旬のチェリーとローズ、そして「リンツチョコレート」を掛け合わせたアフタヌーンティーを期間限定で販売します。「ニューヨークラウンジ」など4店舗と、インルームダイニングにて同時開催されるほか、「N.Y.ラウンジブティ