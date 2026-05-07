７日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１９．９２ポイント（０．４８％）高の４１８０．０９ポイントと４日続伸した。３月２日以来、約２カ月ぶりの高値水準を切り上げている。投資家心理が上向く流れ。米イランの戦争終結観測や、米半導体株の最高値更新などが追い風だ。トランプ米大統領は６日、米公共放送のインタビューで、１４〜１５日に予定する米中首脳会談の前にイランとの戦争終結に合意する可