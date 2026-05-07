元アイドルグループ・X21のこもりやさくら（26）が7日、自身のインスタグラムを更新。妊娠を報告した。【写真】白ワンピースにふっくらお腹をみせた元X21・こもりやさくら投稿で「この度、新しい命を授かりました」と、ふっくらとしたお腹のショットや、夫との2ショットなどを公開。「日々お腹の中で成長していく姿に、驚きと喜びを感じながら穏やかに過ごしています。出産は、この夏を予定しています」とコメント。「無事に会