６日、夕焼けに照らされた北京の観光名所、頤和園（いわえん）内にある昆明湖。（北京＝新華社記者／陳曄華）【新華社北京5月7日】中国北京市で6日、鮮やかな夕焼けが広がり、オレンジ色の空が人々の目を楽しませた。６日、北京の宣武門付近から見た夕焼け。（北京＝新華社記者／邢広利）６日、夕焼けに照らされた北京の観光名所、頤和園（いわえん）内にある昆明湖。（北京＝新華社記者／陳曄華）６日、北京の宣武門付近