格闘イベントBreakingDown（ブレイキングダウン＝BD）で高い人気を誇る“アウトローのカリスマ”瓜田純士（46）が7日までにXを更新。お笑いコンビのニューヨーク屋敷裕政による「ブレイキングダウンはカス」発言に反応した。屋敷は3日のYouTube生配信で、2日に東京ドームで行われたボクシングの4団体統一スーパーバンタム級タイトルマッチ、井上尚弥と中谷潤人による“世紀の一戦”について言及。1分間最強を決める格闘イベント「