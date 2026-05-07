住宅金融支援機構の「住宅ローン利用者の実態調査（2024年4月調査結果）」によれば、今後1年間の金利見通しについて「上昇する」と回答した人は60.2％に達し、前回調査（2023年10月）の32.1％からほぼ倍増しています。同調査では、実際に融資を受けた人の76.9％が「変動金利型」を選択しており、金利上昇への不安はかつてないほど高まっています。65歳のミチアキさん（仮名）が退職金をすべて繰上げ返済に投じた背景にも、この「金