乃木坂46・金川紗耶のファースト写真集のタイトルが『好きのグラデーション』（DONUTS・主婦の友社／2026年6月30日刊）に決定。あわせて、店舗別の表紙4種類が公開された。 【写真】乃木坂46・金川紗耶1st写真集、表紙4種が公開 通常版表紙は、撮影初日にクロアチア・ドゥブロブニクの絶景を一身に感じられるケーブルカー乗車時に撮影された1枚。清楚感のある装いで、大人っぽい表情が印象的なカッ