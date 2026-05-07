【NASCAR】第11戦 ウルト400（日本時間5月4日／テキサス・モーター・スピードウェイ）【実際の映像】物議を醸した報復アタックアメリカを代表するレースエンターテインメント、NASCARの第11戦でチェイス・エリオットが今季2勝目を飾った。しかし歓喜のチェッカーの裏では、41歳で通算63勝の大ベテランが報復行為とも取れるアタックを敢行し物議を醸した。全267周の長いレースもあと1周となる266周目、ジョン・H・ネメチェック