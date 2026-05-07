【週刊少年チャンピオン 2026年23号】 5月7日 発売 価格：400円 【拡大画像へ】 秋田書店は、マンガ雑誌「週刊少年チャンピオン 2026年23号」を5月7日に発売した。価格は400円。 今号は、「弱虫ペダル」100巻の発売を記念した特集号。表紙と巻頭カラーに同作が登場するほか、ふろく両面BIGポスターや、特別企画を含め総計51ページで「弱虫ペダル」を特集す