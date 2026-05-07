ユシロ<5013.T>が大幅続伸している。午前１０時３５分ごろに東京大学発スタートアップのＩＤＡＴＥＮａｓｅ（東京都文京区）と共同でＡＩを活用したダイカスト製造の生産性向上に関するプロジェクトを開始したと発表しており、好材料視されている。



ＩＤＡＴＥＮａｓｅが提供するＡＩ技術を活用し、可視化離型剤「Ｖｉｓｉｌｕｂｅ シリーズ」から得られる皮膜分布データをもとに、ダイカスト製造現場の生産効率向上に向けた検証を進める。同シリーズは離型剤皮膜の分布状態を視覚的に把握できる点が主な特徴であり、この特性を生かして工程の安定化や品質向上を支援する新たなアプローチを模索。これまでは個々の経験や属人的な判断に頼ることが多かった製造現場において、客観的なデータをもととした運用手法の確立を目指すとしている。



出所：MINKABU PRESS