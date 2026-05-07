「お寺に届くお中元ランキング3位、お茶、2位、海苔、1位はバウムクーヘン」「元カノは尼さん」など、お坊さんならではのネタがテッパンとなっている。「損と得より、尊と徳」と、お坊さんならではのありがたい言葉もネタに含ませている。黒の法衣に袈裟をかけて合掌する築山弘知さん（左）と、工藤弘道さん。結成10年目を迎える、お笑いコンビ「観音日和」が注目されている。お寺の長男として誕生し、大学で僧侶の修行をした同級