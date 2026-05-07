「お寺に届くお中元ランキング3位、お茶、2位、海苔、1位はバウムクーヘン」「元カノは尼さん」など、お坊さんならではのネタがテッパンとなっている。「損と得より、尊と徳」と、お坊さんならではのありがたい言葉もネタに含ませている。黒の法衣に袈裟をかけて合掌する築山弘知さん（左）と、工藤弘道さん。結成10年目を迎える、お笑いコンビ「観音日和」が注目されている。

お寺の長男として誕生し、大学で僧侶の修行をした同級生2人が結成した異色のお笑いコンビだ。

築山弘知（つきやまひろとも）さん（以下、築山） 僕は、東京の青梅にある、千年以上続く金剛寺で副住職をしています。父が住職をしていて、僕は副住職です。朝起きて、障子、そして窓を開けると一面がお墓という環境で育ちました（笑）。

工藤弘道（くどうひろみち）さん（以下、工藤） 僕は、山形県の宝光院の副住職です。来年で300年を迎える寺で、叔父が住職をしています。

築山 300年。まだ、“新築”（の寺）だよね。

工藤 ちょっと、そうやって、“お寺マウント”取るのやめてくれる？

築山 僕たちは、真言宗豊山派という宗派に属するお寺の長男として生まれました。2人とも大学時代に長谷寺（奈良県桜井市）で修業しお坊さんになりました。僕は、姉、僕、弟、妹の4人兄弟の長男です。

工藤 うちは、母と、妹の3人家族で、僕は長男です。以前は僕の山形の祖父が住職をしていたのですが、でも子どものころは、お坊さんになるのは嫌だった。

築山 そうそう。僕らお寺の子は、産まれたときから、“職業選択の自由”と“信教の自由”もない（笑）

工藤 1歳では木魚を叩き、幼稚園のお遊戯会でお地蔵さん役に指名されて……。

築山 そんなお坊さんの“英才教育”を受けて。師匠から数珠、袈裟、お経の本を貰う。

工藤 お坊さんスターターパックだね（笑）

築山 お坊さんの子供が仏教系の大学の在学中に僧の資格を取って、卒業すると、全国の実家の寺へ戻っていきます。4年のときに仲間15人ほどで集まって、『もしお坊さんじゃなかったら、何になりたかったか？』を語り合ったときに、工藤が、『お笑い芸人』って言っているのを聞いて。

工藤 高校生のころから、さまぁ〜ずさんのお笑いが大好きで。そしたら築山も「お笑い芸人になりたい」って。

築山 僕は通っていた中学校に、オードリーさんがきたことがあって、かっこいいなって。お笑いをやろうと決めてたんです。お互いに、「お笑いやりたい」と確認して。

■築50年のアパートで共同生活。風呂が沸かず、まるで滝行（苦笑）

築山 高円寺駅から徒歩25分。築50年ほどのアパートで、家賃は管理費込みで6万円。

工藤 野方駅からは5分ね。6畳の部屋に築山、4.5畳と収納の部屋に僕。

築山 変なレバーを回さないと風呂に火がつかなくてね。

工藤 調子が悪いときは、我慢するしかなくて。滝行みたいだった（苦笑）

築山 養成所に入るのに44万円かかるので、貯金を使いはたしたうえに、バイトもしてましたね。僕は「いきなりステーキ」のバイトの初日、ずっと肉を切る仕事をして気持ち悪くなって……3時間で「やめます」っていうと。店長が「いきなり!?」って。これ本当です。

工藤 バイトに出かけたのにずいぶん早く帰ってきたよね。僕はカラオケが好きなので、カラオケ店でバイトして。2人でネタ合わせに使ったりもしてましたね。お笑いの養成所では、50人ほどの同期の中で、50人中7組選抜メンバーが選ばれるのですが、僕らはその中に入れなかった。

築山 芸人になって最初の5年は、ライブにもエントリー費を払って出ているんです。1回当たり、コンビで2千円、3千円を払って、月に10本出ると3万円がかかる。

工藤 会場までの交通費もかかるし。昼間はいつオーディションや仕事が入るかわからない。それで夜10時〜朝の9時までのコールセンターのバイトをやってます。最近、33歳になり、体が辛くなってきました（苦笑）。1年目〜5年目は、生活費に加えてライブのエントリー費も稼がなきゃいけなかった。それは辛くて芸人辞めちゃうよね、みんな。

築山 養成所の同期、みんな“成仏”されまして。すごく面白かった人たちも、みんな芸人を辞めました。

工藤 10年で残ったの、結局僕ら2人だけだもんね。

■当時は僧侶であること武器に使いたくなくて。でもネタを作ってみたら反応がよく、生まれた「お坊さん漫才」

築山 あるとき養成所の先生に、「2人ともお坊さんなら、一度、お坊さんのネタを作ってみせて」と言われて。

工藤 でも、自分たちのセンスで売れたいって思ってたので、当時はお坊さんであることを武器に使いたくなかったんですよね。

築山 はじめてお坊さんネタをやったら、思いのほか、反応がよくて。でも今思うと、何やってんだみたいな笑いだったよね。

工藤 そこからはスーツ姿じゃなく、お坊さんスタイルで漫才をしようと。

築山 この法衣と袈裟。素材は完全に本物です。湯島にある装束屋さんに行って、袈裟には宗派の紋が入るんですが『紋を抜いた、いちばん明るい色の袈裟をください』とお願いして」

工藤「まさか、紋が入らないオーダーがくるとは思ってなくて、すごく驚かれて。事情を説明して。それからは、ずっとお世話になり、応援もしてもらってます。

築山 お寺や、葬儀会場のセレモニーホールのイベントにもお声をかけてもらってます。お寺やセレモニーホールでの営業はお坊さん芸人である意味や笑いと布教活動の両方ができて嬉しいです。あとちょっとギャラもいいので（笑）セレモニーホールは、お葬式や葬祭が無い日に、地域の人に向けたイベントがあり、落語家や演歌歌手さんと一緒に僕らも入れていただいてるんです。

工藤 ライブのお客さんは年齢層が若いですが、営業は、葬儀場やセレモニーホール、お寺のイベントに呼んでもらうので、年配の方が多い。ライブで受けたネタが営業で大すべりしたなんてことも。やはりウケる内容も、間の取り方も全然違うんです。今は、浅草の漫才協会に入って勉強させてもらっています。

5月9日にいよいよ初の単独ライブが開催。これは「10年間の集大成！」と意気込む。

築山 新ネタや初めてコントにも挑戦します。工藤の好きなカラオケも披露する予定。

工藤 坊主がB’zを歌います。

Tシャツやお守り、アクリルスタンドのグッズも一から自分たちで企画し、作り上げた。

勢いづく2人に、これからの“欲深き”野望を聞いてみると

築山 めちゃくちゃ売れて、人間パワースポットになりたい！ カリスマ坊主をめざします。

工藤 僕は、芸人になったのは、実はモテたいのがいちばんの理由。売れて、山形のお寺を金ピカの金閣寺のようにします！（笑）。僕らが売れて、「お坊さんってカッケえ！」ってなりたい。

築山 大谷選手に憧れ、子どもが野球選手を目指すように。「将来の夢、お坊さん」ってなるように！

【PROFILE】

観音日和（かんのんびより）

東京都青梅市「金剛寺」副住職・築山弘知（つきやまひろとも・32）と、山形県「宝光院」副住職・工藤弘道（くどうひろみち・33）による、異色の現役僧侶による漫才コンビ。ホリプロコム所属。2026年5月9日 初単独ライブ「南無すぎて袈裟」を開催。