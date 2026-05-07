「この子と一日一日を大切に生きていきたい…」そんな願いを込めて「こよみ」と名付けられた一匹の子猫。岩手・盛岡市の居酒屋で人気の看板猫だ。店のママである泉さんは「こよみとは先代の看板猫の“月命日”に出会ったんです」と振り返る。亡くした猫が紡いだ運命的な出会いと、二代目看板猫としてのこよみちゃんの働きぶりについて聞いた。「あの子がいる日に予約したい」創業52年、手作りピザが人気の洋風居酒屋店「バッファロ