腎臓をいたわるなら塩分は1日6グラムまで！塩分チェックシートで普段の塩分摂取状況を確認しよう 日本人の多くは塩分過多 日本は古くから豊かな食文化を有する国で、日本人の伝統的な食事である「和食」は国際連合教育科学文化機関（ユネスコ）において無形文化遺産にも登録されているほどです。世界的にも健康的なイメージで見られることの多い日本食ですが、こと「塩分」に関しては必ずしもそうとはいえないよう