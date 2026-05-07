G1「第80回日本選手権競輪」は6日、平塚競輪場の第11Rで決勝戦が行われ、単騎の古性優作（35＝大阪・100期）が4連勝の完全Vを達成した。G1は9回目、日本選手権は初制覇。優勝賞金1億300万円（副賞含む）と「KEIRINグランプリ2026」（12月30日、いわき平）の出場権を獲得した。連覇を狙った吉田拓矢が2着、関東3番手の真杉匠が3着。両者も4750万円、3240万円を加算し、年末の大舞台に近づいた。古性は極限まで張り詰めた糸が切